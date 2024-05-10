Tiflis’te “Yabancı Ajan” protestosunda 6 kişi gözaltına alındı





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Aynı zamanda iki muhalefet temsilcisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı oldu. Radio Liberty'nin verdiği haberde, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tutuklananların isimlerini açıklamadı.





8-9 Mayıs'ta Tiflis'te "yabancı ajans" yasasına karşı protestolara katılan altı kişi polis tarafından tutuklandı. Şehir polis departmanı müdürü Sulkhan Tamazashvili olaylar hakkında ve gözaltına alınanlar hakkında bilgi verdi. Gözaltına alınan kişilerin polis memurlarına saldırdığı ve başkalarının mallarına zarar verdiğini iddia etti.





9 Mayıs gecesi, Mihail Saakashvili'nin muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'in (UNM) basın ilişkileri sekreteri Dmitry Chikovani, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı ve ağır şekilde darp edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Chikovani, "yabancı ajanlar" hakkındaki yasa tasarısına karşı tutumu nedeniyle saldırının "yetkililer tarafından organize edildiğini” düşünüyor.





Tasarıyı defalarca eleştiren “Ilya Chavchavadze Vakfı” çalışanı siyasi uzman Gia Japaridze de aynı şekilde darp edilenlerden. Gia Japaridze aynı zamanda halk protestolarının ana organizatörlerinden biri olarak kabul edilen muhalefetteki özgürlükçü parti "Girchi - Daha Fazla Özgürlük"ün lideri Zurab Japaridze'nin kardeşidir.