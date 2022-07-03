Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok’a ‘ölüme sebebiyet verme’ suçlaması davası /03 Temmuz 2022 23:59

TikTok’a ‘ölüme sebebiyet verme’ suçlaması davası

Video paylaşım sitesi TikTok’a, platformda izledikleri ‘bayılma oyunu’nu (blackout challenge) oynarkenölen iki kız çocuğunun ailesi tarafından dava açıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre video paylaşım sitesi TikTok’a, platformda izledikleri ‘bayılma oyunu’nu (blackout challenge) oynarken ölen iki kız çocuğunun ailesi tarafından dava açıldı.

ABD’de yaşayan Lalani Erika Walton (8) ve Arriani Jaileen Arroyo (9) geçen yıl, saatlerce söz konusu videoları izledikten sonra aileleri tarafından ölü bulunmuştu.

Lalani, ‘katılımcıların dayanıklılığını test etmek amacıyla ne kadar uzun süre nefeslerini tutabilecekleri konusunda yarıştığı oyun’u oynadıktan sonra boynunda bir iple yatağında asılı bulunmuştu. Arriani’ninse boynunda bir köpek tasması vardı.

Cuma Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde TikTok ölüme sebebiyet vermekle suçlandı. Avukatlar, açtıkları davanın davacının aile üyelerinden birinin ölümüne sebebiyet veren hukuka aykırı fiil veya ihmal gerekçesiyle açılan tazminat davası olarak niteledi.

Dilekçede, “TikTok, gençler ve çocuklar açısından zararlı olabileceğini, sorun meydana getirebileceğini bildiği içerikler için milyarlarca dolar yatırım yapıyor” dendi.
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