Samanyolu Haber /Dünya / TikTok, ABD'de erişime kapatıldı /19 Ocak 2025 10:29

TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı.

SHABER3.COM

Amerikan kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan TikTok, resmi olarak 19 Ocak'ta başlayacak olan yasağın başlamasına saatler kala ABD'de erişime kapatıldı.

ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" şeklinde bir mesajla karşılaştı.

Mesajın devamında TikTok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.

Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi" açıklamasını yapmıştı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.
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