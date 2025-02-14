TikTok, ABD'de Google Play ve App Store'a geri döndü

ABD'deki kullanıcıların neredeyse yarısı tarafından kullanılan TikTok, geçen ay kısa süreliğine erişime kapatılmıştı. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren bir yasa, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'in uygulamayı ulusal güvenlik gerekçesiyle satmasını ya da yasakla karşı karşıya kalmasını şart koşuyordu. Bu yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra, Trump bir başkanlık kararnamesi imzalayarak yasağın uygulanmasını 75 günlüğüne erteledi. Böylece TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine geçici olarak devam etmesine izin verildi. Ancak Trump’ın güvencelerine rağmen, Google ve Apple uygulamayı ABD mağazalarına geri eklememişti.



TikTok, ABD'de geçen yıl en çok indirilen ikinci uygulama olduğunu ve Perşembe günü en güncel versiyonunun yeniden indirilebilir hale geldiğini açıkladı.



Analistlere göre, Google ve Apple’ın gecikmesinin nedeni, uygulamayı barındırdıkları için cezalandırılmayacaklarına dair kesin bir güvence beklemeleri olabilir. Trump’ın kararnamesi, uygulama mağazalarını işleten şirketlerin TikTok'u erişime açık tutmalarından ötürü herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını belirtiyor.



Pazar araştırma şirketi Sensor Tower’a göre, TikTok 2024 yılında ABD'de 52 milyondan fazla kez indirildi. Bu indirmelerin yüzde 52’si Apple App Store’dan, yüzde 48’i ise Google Play üzerinden gerçekleşti.



TikTok’un ABD operasyonlarının ByteDance tarafından satılmasını veya yasaklanmasını öngören yasa, ulusal güvenlik endişeleri ve Çin’in uygulama aracılığıyla Amerikalı kullanıcıları gözetleyebileceği korkusuyla, dönemin başkanı Joe Biden tarafından geçen yıl Nisan ayında imzalanmıştı.



ABD, daha önce büyük bir sosyal medya platformunu yasaklamamıştı. Ancak geçen yıl kabul edilen yasa, hükümete diğer Çin merkezli uygulamaları yasaklama veya satışını talep etme yetkisi veriyor.



Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada TikTok’a tanınan 75 günlük sürenin uzatılabileceğini söyledi.



TikTok’taki belirsizlik, aralarında eski Los Angeles Dodgers sahibi Frank McCourt'un da bulunduğu birçok potansiyel alıcının ilgisini çekti. Analistler, TikTok'un ABD operasyonlarının değerinin 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.



Trump, TikTok'un satışı konusunda birçok kişiyle görüşmeler yaptığını ve uygulamanın geleceğiyle ilgili nihai kararın Şubat ayında verileceğini belirtti.