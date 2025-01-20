TikTok ABD'de yeniden erişime açıldı

Video paylaşım platformu TikTok ABD'de kısa süre kapalı kaldıktan sonra yeniden erişime açıldı.





TikTok yönetimi dün platformun kapatılmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesine saatler kala ABD'deki faaliyetlerini durdurmuş, Cumartesi geç saatlerde uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, şimdilik TikTok'u kullanamayacağınız anlamına geliyor" uyarısıyla karşılaşmıştı.





DW Türkçe'nin haberine göre saatler süren kesintinin ardından platform "Desteğiniz için teşekkür ederiz. Başkan Trump'ın çabalarının bir sonucu olarak TikTok ABD'ye geri döndü" mesajıyla tekrar kullanıma açıldı.





TikTok'un ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı bulunuyor.





Uygulama neden kapandı?

ABD Yüksek Mahkemesi geçen hafta TikTok'un yasaklanmasına yönelik Nisan 2024'te Kongre tarafından kabul edilen yasanın ABD anayasasına aykırı olmadığına hükmetmişti. Yüksek Mahkeme kararında TikTok'un ifade özgürlüğünün kullanılabildiği bir platform olduğunu kabul etmiş ancak şirketin ABD şubesinin ulusal güvenlik gerekçesiyle 19 Ocak'a kadar bir ABD'li şirkete satılması gerektiğine karar vermişti.





Washington, uygulamanın sahibi olan Bytedance firmasını Çin Komünist Partisi'nin etkisine açık olmakla suçluyor, Amerikalı kullanıcıların verilerinin Pekin'in eline geçmesinden endişe ediyor.





Trump TikTok için ne öneriyor?

ABD'nin yeni Başkanı Trump TikTok'un ülkedeki faaliyetlerinin bir Amerikalı şirkete tamamen satılması yerine ABD'li bir girişimin şirkete yüzde 50 ortak olmasını önerdi, böyle bir anlaşma için TikTok'a zaman tanıyacaklarını söyledi. TikTok'un yasaklanması sürecini ilk başlatan 2020 yılında Trump olmuştu.