TikTok fenomeni canlı yayında zehir içti, öldü!

Yayınladığı son videolarında depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihar etmeleri için teşvik ettiği ettiği iddia edilen ‘Luo Xiao Mao Mao Zi’ isimli, binlerce takipçisi olan TikTok fenomeni, bir canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi.



Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



KÜLLERİNİ ÇALIP ‘HAYALET EVLİLİK’ İÇİN SATTILAR



Fenomenin ölümünün ardından ise çok enteresan bir olayın yaşandığı öğrenildi. Kadının külleri, cenaze evinde bir çalışan tarafından çalındı. Çalışanın, külleri başkalarına ‘hayalet evlilik’ için sattığı öne sürüldü. Planı yaptığı tespit edilen 3 kişi, kısa süre içinde polisler tarafından yakalandı.



HAYALET EVLİLİK NEDİR?



Hayalet evlilikler, Çin’de gelenek olarak kabul ediliyor. Dünyadan ayrılan ruhların, çocukların refahını korumak için evlenmeleri gerektiğine inanılıyor. 3 bin yıllık bu geleneğin, genellikle ölmüş çocuklarına partner bulmak isteyen aileler tarafından yapıldığı biliniyor.



PESTİSİT NEDİR?



Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi madde ve yöntemlere ”pestisit” denir.



Pestisitler, sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konularda işlev görür. Fakat yanlış kullanımı söz konusu olduğunda, insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturur.