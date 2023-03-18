Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok gazetecileri ve politikacıları gizlice izliyor mu? /18 Mart 2023 11:31

TikTok gazetecileri ve politikacıları gizlice izliyor mu?

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), TikTok ve bağlı olduğu ByteDance hakkında şirket çalışanlarının gazetecileri izlediği iddialarına ilişkin soruşturma açtığı bildirildi.

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ABD basınına konuşan ancak ismini vermeyen birden fazla yetkili, soruşturmanın Washington ve Virginia Doğu Bölgesi savcıları tarafından FBI ile birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı ve FBI’dan ise soruşturma konusunda bir açıklama ya da yorum gelmedi.

ByteDance şirketi, Aralık ayında dört şirket çalışanının iki gazeteci dahil bazı kullanıcıların TikTok verilerine uygunsuz şekilde erişim sağladığını ve durumun anlaşılmasının ardından bu çalışanların işine son verildiğini açıklamıştı.

Forbes dergisinin konuyla ilgili bu haftaki bir haberinde, sözkonusu çalışanların gazetecilere şirket içinden kimin bilgi sızdırdığını bulmaya çalıştıkları, açılan iç soruşturmada çalışanların gazetecilerin IP adresleri ve diğer verilerine erişim sağladığının tespit edildiği aktarılmıştı.

İstihbarat yetkilileri uyarmıştı

ByteDance ile ilgili federal soruşturma haberinden önce Amerikalı yetkililer TikTok’la ilgili güvenlik endişelerini sıklıkla dile getirmiş, istihbarat yetkilileri Çin hükümetinin TikTok’u ABD’de milyonlarca kişinin verilerine ulaşmak ya da ABD’de kamuoyu görüşünü etkilemek için kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Biden yönetimi Çinli şirket sahiplerinin hisselerini satmayı reddetmesi halinde, ABD’de 100 milyon kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunun yasaklanma ihtimalini gündeme getirmişti.

TikTok tasarısına 6 senatörden daha destek

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Senatör Mark Warner ve Cumhuriyetçi Senatör John Thune liderliğinde 12 senatör, Biden yönetimine TikTok’un ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklanması konusunda daha fazla yetki veren partiler üstü yasa tasarısı sundu.

Altı senatörden daha tasarıya destek geldi.

TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew’un önümüzdeki hafta Perşembe günü ABD Kongresi’nde Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda düzenlenecek oturumda güvenlik endişelerine ilişkin sorulara yanıt vermesi bekleniyor.
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