TikTok güvenlik ve gizlilik atağı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in gizlilik sözleşmesinde değişiklikler yapmasının ardından sosyal medya platformlarının kişisel güvenlik şartları tartışma konusu oldu.





Özellikle 18 yaş altı kullanıcılar tarafından tercih edilen TikTok, bu gruptaki kullanıcılar için yeni düzenlemeler getirdi.





Bu kapsamda, bugünden itibaren, 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı 'özel' olarak değiştiriliyor. Böylece, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler paylaştığı videoları görüntüleyebilecek.





Bu yaş grubundaki kullanıcı hesaplarından 'Hesabınızı başkalarına önerin' seçeneğini de kalkacak.





16 yaş altındakilerin ise paylaştığı videolara yorum yapma seçenekleri otomatik olarak sınırlandırılacak. Bu kullanıcıların yorum ayarları sekmesinden 'Herkes' seçeneği kaldırılarak yalnızca 'Arkadaşlar' ve 'Hiçkimse' seçenekleri sunulacak.





Ayrıca, platformda artık sadece 16 yaş ve altı kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine de izin verilmeyecek.





TikTok, geçen yıl ise ebeveynlerin Aile Eşleme Modu aracılığıyla çocuklarının TikTok deneyimine kısıtlamalar koymalarına olanak sağlamıştı.