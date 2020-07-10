Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok için yasaklama kararı çıktı /10 Temmuz 2020 23:54

TikTok için yasaklama kararı çıktı

İnternet alışveriş şirketi Amazon'un TikTok'la ilgili yeni bir karar aldığı bildirildi. Bu karara göre Amazon çalışanlarının şirket mailine ulaşmak için telefonlarındaki TikTok uygulamasını silmeleri gerekecek.

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ABD merkezli internet alışveriş devi Amazon'un çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını telefonlarından silmelerini istediği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Amazon tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada, çalışanların şirket e-postalarına erişimi için telefonlarında TikTok bulundurmamaları gerektiği duyuruldu.

Emailde, "Güvenlik nedeniyle, Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz" ifadelerine yer verildi.
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