TikTok kullanıcıları dikkat; bilgilerinizin tamamı çalınmış olabilir!





Bir Reddit kullanıcısının iddiasına göre TikTok kullanıcılarının telefonlarına kaydettiği tüm bilgileri kopyalıyor. İddialar arasında telefondan silinmiş bilgilerin depolandığı, uygulama kapalıyken ses ve görüntü kaydı yapıldığı, kullanılan telefonun teknik özelliklerinin hakkındaki bilgilerin toplandığına dair ifadeler yer aldı.





Redist kullanıcısının iddiaları şöyle...





Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (işlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu vs. hepsi)





İndirdiğiniz tüm uygulamalar -ki önceden yükleyip sonra sildikleriniz de buna dahil- da kayıt altında ve saklanıyor.





Networkle alakalı tüm bilgiler (ip’niz, yerel ip’niz, bağlandığınız wifi vs)





Yazılım kısıtlamasını kaldırmak için jailbreak yapıp yapmadığınız.





Hemen hemen 30 saniyede bir gps ping’i yolluyormuş uygulama, yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.





Yani eğer telefonunuzda tiktok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.





Bu bilgileri de sakladığına göre, tiktok yüklü olduğu süre boyunca nerelerdeydiniz hepsinin tiktok’ta olduğunu söyleyebiliriz.





Uygulamayı kapalıyken bile kamera ve mikrofona erişimi var

Galerinizde bulunan medya dahil hepsine erişim ve farklı cihazlarda görüntülenmesi için transcoding yapma izni.





Uygulamayı kullanmazken bile tiktok’un kameraya ve mikrofona erişimi olması gibi bi sıkıntı var. kaydediyordur kaydetmiyodur orası meçhul tabi.





Android versiyonunda uygulamanın zip dosyası indirme, onu çözümleme ve çalıştırma yetkisi de var. Yani tiktok istediği uygulamayı kullanan birinin telefonuna mesela çocuk pornosu indirebilir ve suçlayabilir veya herhangi bir algoritmayla cihazda virüs yayabilir.





Aynı zamanda tiktok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz falan. eğer kopyaladıysanız artık tiktok’ta kayıtlılar.





Kamera mikrofon yetkisiyle ilgili olarak; 2019’da bir sürü kullanıcı tiktok arkaplanda bile açık değilken, -mesela 3 aydır tiktok’a girmezken- yine de mikrofonla söylenenleri kaydettiğini fark etmişti.





Çektiğiniz tüm videoları istediği gibi kullanabilir





Çektiğiniz tüm videoları (gizli olanlar da dahil) tiktok istediği gibi kullanabiliyor, tiktok reklamlarındaki videolar sıradan kullanıcıların izni olmadan kullanılıyor mesela. gizli olsa bile tiktok bunu açıktan yayınlama hakkına sahip. cody ko diye bi youtuber tiktokla dalga geçmek için tiktok üzerinden video çekmişti (videoları hesabında gizliydi) ve sonrasında videoları tiktok reklamlarında kullanılmaya başlandı.





Proxy server’ı oluşturuyormuş bu arada cihazınızda. medya aktarımı için demiş ama deli saçması, gerekli değil. proxy s. okulda öğretmenlerin bilgisayar dersinde sizin her yaptığınızı görmesini ve yaptıklarınıza kısıtlama getirmesini sağlayan şey. suistimal etme ihtimalleri yüksek.





Topladıkları veri sayısı çok fazla ve bunu gizlemek için her güncellemede topladıkları veri gözükmesin diye ekstradan şifreleme yapıyolarmış.





Bu arada siz tüm gizlilik özelliklerini ayarlayabilseniz bile ‘gizlilik poliçesi’ (kimsenin okumadan onayladığı uzun şey) sayesinde sizi takip eden veya sizin takip ettiğiniz herhangi biri aracılığıyla bu bilgileri toplamalarına izin vermiş oluyorsunuz.





Sizden toplayıp reklam şirketlerine sattığımız bilgiler artık bizim sorumluluğumuz değil, ne isterlerse yaparlar beni meshul tutamazsınız da diyor.