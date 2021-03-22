TikTok o şirketi satın aldı

TikTok'un sahibi ByteDance adlı şirket, mobil oyun Mobile Legends'ın geliştiricisi olan Moonton’u 4 milyar dolara satın aldı.





Söz konusu satın alma, mobil oyun pazarında ByteDance ile bir başka Çinli internet devi olan Tencent'in kıyasıya bir rekabet içinde olacağını gösteriyor.





Moonton CEO'su Yuan Jing, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Moonton Technology’nin ByteDance çatısı altında bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Yine de ByteDance, Tencent ile daha sıkı bir rekabet oluşturabilmek adına Moonton’un yeni projeleri üzerinde daha aktif bir rol oynamak da isteyebilir.





Şu an için ByteDance’in Moonton Technology’yi satın almasıyla ilgili detaylar bilinmiyor. Eski bir Tencent çalışanı tarafından kurulan Moonton ile Tencent’in de ilgilendiği ve hatta satın almak için bir teklifte bulunduğu biliniyordu.