Samanyolu Haber /Dünya / TikTok Oracle ile anlaştı /15 Eylül 2020 10:40

TikTok Oracle ile anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı bir şirkete satılmaması halinde yasaklama tehdidinde bulunduğu Çin merkezli TikTok, Microsoft yerine Oracle firmasını tercih etti.

SHABER3.COM

ByteDance'a ait video paylaşım uygulaması TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı açıklandı.

Firmanın sözcüsü Deborah Hellinger, TikTok'un Hazine Bakanlığına anlaşmanın onayı için başvuruda bulunduğunu doğruladı. Trump'ın Pekin yönetimi tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını iddia ettiği uygulama ile Oracle arasında varılan anlaşmanın ayrıntıları ise henüz netlik kazanmadı.

Küresel çapta ise 700 milyon kullanıcısı olan video paylaşım uygulamasının ABD'deki oranı ise 100 milyon civarında.

Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TikTok Oracle ile anlaştı Sonraki Haber >>

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları 'Özgürlük TIRI'

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Korona hastası genç sokağa atıldı!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Ankara'da kum fırtınası dehşeti!

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

Elon Musk çocuğunun adını kendi de anlamadı

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:34