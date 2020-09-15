TikTok Oracle ile anlaştı

ByteDance'a ait video paylaşım uygulaması TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı açıklandı.







Firmanın sözcüsü Deborah Hellinger, TikTok'un Hazine Bakanlığına anlaşmanın onayı için başvuruda bulunduğunu doğruladı. Trump'ın Pekin yönetimi tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını iddia ettiği uygulama ile Oracle arasında varılan anlaşmanın ayrıntıları ise henüz netlik kazanmadı.





Küresel çapta ise 700 milyon kullanıcısı olan video paylaşım uygulamasının ABD'deki oranı ise 100 milyon civarında.





Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu







ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.





Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.





Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.





Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadelerini kullanmıştı.