Samanyolu Haber /Teknoloji / Tiktok‘ta yeni Türkiye rekoru kırıldı /10 Ocak 2023 12:28

Tiktok‘ta yeni Türkiye rekoru kırıldı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Tiktok canlı yayın platformunda, yeni bir Türkiye rekoru kırıldı

SHABER3.COM

Tiktok uygulamasında binlerce yayıncı her gün canlı yayın yaparak kitlelerini büyütmeye çalışıyor. Fenomenler, canlı yayınlarını izleyen uygulama kullanıcılarından hediye jetonlar alabiliyor. İzleyiciler bu gönderdikleri hediye jetonlar ile yayıncıların saatlik olarak kendi aralarındaki sıralamayı belirleyerek, Türkiye'deki tüm Tiktok izleyicilerinin önünde her geçen gün büyük bir yarış sergileniyor. Bu yayıncılar kendi yayınlarında her gün farklı konular işleyerek gündemde kalmak için tüm enerjilerini harcıyor. 

Bu güne kadar bir saat içerisinde en çok Tiktok jetonu alan yayın rekoru 12.3 milyon jeton ile yeni sahibini buldu. Bu rakam ulusalda bu güne kadar 1 saat içinde alınmış olan en çok jeton adeti oldu. 

Sosyal medya fenomeni olan Bay Hünkar (Ahmet İsmet Baştürk), 7 Ocak 2023 tarihinde 1 saat içinde bir canlı yayıncının alabileceği en yüksek Tiktok jetonunu alarak 12.3 milyon jeton ile Türkiye birincisi oldu.

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