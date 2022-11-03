TikTok’tan endişe veren itiraf: Verilerinize erişiyoruz

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok güncellenen kullanıcı gizlilik anlaşmasını yayınladı. Belgede TikTok’un Brezilya, İsrail, Çin ve ABD’deki merkez ofislerinin kullanıcıların verilerine ve bilgilerine erişebildiği görüldü.





Avrupalı kullanıcılara yönelik yapılan açıklamada, verilerin Avrupa kıtası dışındaki yetkililer tarafından kullanılabildiği belirtildi.





Çin merkezli şirket, “Yetkililerin verilere erişimi platformun istikrarlı, eğlenceli ve güvenli olması için gerekli” duyurusunu yaptı. Avrupa’daki kullanıcıların verilerine Brezilya, Kanada, İsrail, Çin, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore ve ABD’deki TikTok personelinin erişebildiği belirtildi.





TikTok’un kullanıcı verilerine erişimi bir süredir ABD ve AB’nin gündemindeydi. TikTok CEO’su Shou Zi Chew bir süre önce ABD’li Cumhuriyetçi senatörlere bir mektup göndererek güvence vermişti.