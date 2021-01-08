Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok’tan Türkiye kararı /08 Ocak 2021 18:12

TikTok’tan Türkiye kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

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Sayan, sosyal medya platformları VK ve YouTube’un ardından bugün yapılan görüşmeler neticesinde TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu.

“Hayırlı olsun” ifadelerini kullanan Sayan, “Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri” dedi.

TİKTOK’TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya ağı TikTok da yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Piyasadaki emsallerimizle birlikte Türkiye'de sosyal medya platformları için ana hatları belirleyen ve yerel temsilcinin atanması, yanıt süreleri, içerik kaldırma gibi taleplere ilişkin esasları da barındıran 5651 sayılı İnternet Kanunu'nu derinlemesine inceledik.

* Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, kimi zaman aynı fikirde olmasak bile, yerel yasalara saygı göstermeye kararlıyız. Bu nedenle, bir sonraki adım olarak, yerel bir tüzel kişilik oluşturmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yerel bir irtibat noktası sağlamak gibi yasaların getirdiği yükümlülüklere uyacağız ve toplumumuzda yaratıcılığın temelini oluşturan ifade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.

* Bu durumun, TikTok’un içerik incelemesiyle ilgili ilkelerini etkilemediğini veya kullanıcı verilerini yönetme şeklimizi değiştirmediğini belirtmek isteriz. Hükümetlerden gelen kaldırma taleplerinin incelenmesi konusunda mevcut güçlü süreçlere sahibiz ve bunları yerel yasalara ve Topluluk İlkelerimize göre değerlendiriyoruz. Şeffaflık ana ilkemiz olduğundan dolayı, Şeffaflık Raporlarımızda gelen talepleri düzenli olarak açıklıyoruz.


* TikTok bünyesinde Türkiye'de milyonlarca kullanıcımız olmasından gurur duyuyoruz. Kullanıcı ve partnerlerden oluşan canlı yerel topluluğumuzu desteklemeye çalışırken, yaratıcılık ve ifade için kapsayıcı ve çeşitli bir platform sunmaya devam etmeyi umuyoruz.
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