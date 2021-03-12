Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok uygulaması Pakistan'da yasaklandı /12 Mart 2021 01:18

TikTok uygulaması Pakistan'da yasaklandı

TikTok uygulamasının Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından ahlâka aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok’un Pakistan’da kullanımını yasakladı. Mahkemenin kararının ardından Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) hizmet sağlayıcılara mahkemenin emirleri doğrultusunda kullanıcıların video paylaşım uygulaması TikTok'a erişimini engellemesi talimatı verdi.

PTA, "Yüksek Mahkemenin emirlerine saygılı bir şekilde uymak için, PTA hizmet sağlayıcılara TikTok Uygulamasına erişimi derhal engellemeleri için talimat verdi" dedi.

TikTok’un engellemesi kararını veren Yüksek Mahkeme Başyargıcı Qaiser Rashid Khan, TikTok'a yüklenen videoların "Pakistan toplumu için kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz aylarda Hindistan da TikTok’u yasaklamıştı.
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