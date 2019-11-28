TikTok Uygur kadından özür diledi

TikTok, videonun bir saatten az bir süre içerisinde yeniden yüklendiğini duyurdu.







Uygulamanın ABD'deki temsilcisi Eric Han, "Tarafımızdan kaynaklanan insani hata için kullanıcıdan özür dileriz." açıklamasında bulundu.





"İnsani bir denetim hatası nedeniyle, 23 Kasım tarihli video kaldırıldı" denilen TikTok'un açıklamasında da "Bu videoda olduğu gibi topluluk kurallarımız gereği hiçbir şeyin içeriğinin engellemediğinin açıklığa kavuşturulması önemli. Videonun kaldırılmaması gerekiyordu" ifadelerine yer verildi.





TikTok'un videosunu kaldırdığı Feroza Aziz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, TikTok'un beni Uygur soykırımı konusunda susturmaya çalıştığı ilk durum değil. Tiktok, (sizden) cevap almayı hak ediyorum. Neyi saklamaya çalışıyorsun?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.





Genç kadın bir saat sonra yazdığı bir başka iletisinde, "TikTok kamuoyundan özür diledi ve hesabımı geri verdi. Hesabımın, daha önce silinmiş bir başka hesabımdaki alakasız bir hiciv videosu nedeniyle alındığına inanıyor muyum? Hayır." İfadesini kullandı.





Aziz, iletisinin sonunda hesabının Uygurlar ile ilgili 3 bölümlük bir video yayınlamayı bitirdikten hemen sonra erişim engeli geldiğini dile getirdi.



