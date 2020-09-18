Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok ve WeChat uygulamalarını indirmek ABD'de yasaklanıyor /18 Eylül 2020 21:51

TikTok ve WeChat uygulamalarını indirmek ABD'de yasaklanıyor

Tiktok ve WeChat uygulamalarını indirmenin ABD'de 20 Eylül tarihinden itibaren yasaklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

ABD’de Çinli şirketlere ait Tiktok ve WeChat adlı sosyal medya uygulamalarını indirmek 20 Eylül’den itibaren yasaklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı Çinli şirketlere ait TikTok ve WeChat sosyal medya uygulamalarının ülkede 20 Eylül’den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu. Bakanlık kararın gerekçesini “ulusal güvenliği koruma” diye duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında sözkonusu uygulamaların Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için kullandığı iddia edildi. Açıklamada, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu işbirliği içinde olduğu iddiasına da yer verildi.

TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada sözkonusu uygulamalarla ilgili “ulusal güvenliğe yönelik endişelerin” giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtildi.

Trump TikTok’un ABD’deki kolunun ABD’li bir şirkete satılmaması durumunda uygulamayı yasaklayacağını açıklamıştı. Son olarak Tiktok ile ABD’li Oracle şirketi arasında bir ortaklık anlaşmasına varıldığı açıklanmış ve Beyaz Saray’ın sözkonusu anlaşmayı “inceleyeceği” belirtilmişti.
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