Samanyolu Haber /Dünya / TikTok videosu için ormanı yaktı! /20 Mayıs 2022 01:19

TikTok videosu için ormanı yaktı!

Pakistanlı bir TikTok fenomeninin yeni videosunun çekimi için ormanı yaktığı ifade edildi. Söz konusu video daha sonra silinirken, fenomenle ilgili de dava açıldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çekeceği TikTok videosu için çekim yaptığı ormanda yangın çıkaran Pakistanlı sosyal medya fenomenine tepkiler giderek büyüyor. Videoyu çekmek için ormanı kasıtlı bir şekilde yakan fenomene karşı dava açıldığı bildirildi.

Çevre aktivistleri, Pakistanlı bir fenomenin orman yangını görüntüleri önünde TikTok videosu çekmesinin ardından tepkilerini yükseltiyor.

Videoyu paylaşan içerik oluşturucu 'DollyOfficiall' isimli hesabın 11 milyon takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya platformunun topluluk kurallarını ihlal eden klip, paylaşıldığı andan kısa bir süre sonra silindi.


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