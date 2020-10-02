Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok yayınında dehşet! /02 Ekim 2020 13:37

TikTok yayınında dehşet!

Çin'de canlı yayın sırasında eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirtilen TikTok fenomeni bir kadın hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kocası tarafından TikTok canlı yayınında üzerine benzin dökülerek ateşe verilen kadının çocuğu için internet üzerinden bir günde 1 milyon yuan (yaklaşık 146 bin dolar) yardım toplandı.

14 Eylül'de Çengdu şehrinde TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 100 binlerce takipçisi bulunan ve köy hayatı videoları milyonlarca kişi tarafından beğenilen "Lamu" isimli kadın canlı yayına hazırlanırken ekranı aniden karardı.

"SATIRLA KAPIYI KIRDI"

Bir süre önce boşandığı kocasının, bir satırla kapıyı kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdiği ve Lamu'yu ateşe verdiği belirtiliyor.

Jinçuan polis yetkilileri, vücudunun yüzde 90'ı yanan Lamu'nun yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve buradan da Siçuan'da bir hastaneye nakledildiğini bildirdi.

16 gün komada kalan iki çocuk annesi kadının kurtarılamadığı ve 30 Eylül'de öldüğü kaydedildi.

KOCASININ ŞİDDETİNE MARUZ KALIYORDU

Devlet denetimideki Beijing Youth Daily sitesinin haberine göre, soyadının Tang olduğu belirtilen kocası evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu.

Lamu'nun Luo adlı eniştesi, "Karım Tang'ın onu sürekli dövdüğünü söylüyordu." dedi.

İki çocukları olan Lamu ve Tang, mayısta boşandı. Mahkeme çocuklardan birinin velayetini anneye, diğerinin velayetini de babaya verdi.

Ancak habere göre Tang, daha sonra kendisiyle yeniden evlenmezse çocuklardan birini öldüreceği tehdidinde bulundu.

KIZ KARDEŞİNİ DE DÖVDÜ

Lamu, Tang'la evlenmeyi kabul etti, ancak bir süre sonra evden kaçtı. Tang'ın, Lamu'nun yerini söylemeyen kız kardeşini de dövdüğü ileri sürüldü.

Aile üyeleri, durumu polise bildirmelerine rağmen, hiçbir şey yapılmadığını söylüyor.

Daha sonra Lamu'yla Tang'ın yeniden boşandığı ve bu kez iki çocuğun velayetinin de anneye geçtiği belirtildi.

Polis, Tang'ın 14 Eylül'de kasten insan öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Hunharca işlenen cinayet ülkede infiale sebep oldu. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo sitesinde 70 milyon kişi Lamu'nun ölüm haberiyle ilgili mesaj paylaştı.

Yorumlarda, şiddet mağduru kadınların adli sistemde yaşadıkları zorluklara işaret edildi ve polis suçlandı.

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