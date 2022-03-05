Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok zeka geriliğine mi yol açıyor? /05 Mart 2022 17:13

TikTok zeka geriliğine mi yol açıyor?

Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok'un çocuklar üzerindeki etkisi ABD tarafından incelenmeye başladı. ABD'li başsavcılar TikTok'u mercek altına alacak. Massachusetts eyaleti Başsavcısı Maura Healey, "Sosyal medyanın onların fiziksel sağlıklarına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz" dedi.

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Bir tür kısa video paylaşım platformu olan TikTok, özellikle çocuklar dahil olmak üzere genç kullanıcılara zarar verip vermediğini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırma ile gündeme geldi. Bua göre, TikTok’un çocuklar üzerindeki etkisi sandığınızdan fazla olabilir.


ShiftDelete'in haberine göre; Massachusetts Başsavcılığı’nın yaptığı basın açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan ABD çapındaki soruşturma, Çinli şirket ByteDance’ın TikTok’u nasıl tasarladığını, işlettiğini, çocuklara ve gençlere nasıl tanıttığını hedef alacak.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILACAK
Massachusetts eyaleti Başsavcısı Maura Healey, TikTok için başlatılan soruşturmanın, genç kullanıcıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını kötü yönde etkileyip etkilemediğini dikkate alacağını söyledi ve ekledi:

“Çocuklar ve gençler zaten kaygı, sosyal baskı ve depresyon sorunlarıyla boğuştuklarından, sosyal medyanın onların fiziksel sağlıklarına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla zarar vermesine izin veremeyiz.”

Healey’e göre eyalet başsavcıları, gençleri koruma ve TikTok gibi şirketlerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi alma hakkına sahip. Soruşturmayı California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee ve Vermont Başsavcıları yürütüyor.

TIKTOK SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
TikTok sözcüsü ise ABD’de başlatılan devasa soruşturmayı anlayışla karşıladıklarını dile getirdi. Çinli uygulama, genç kullanıcılar için aldıkları önlemler hakkında bilgi vereceklerini ifade etti.

“Topluluğumuzun refahını korumaya ve desteklemeye yardımcı olan bir deneyim oluşturmaya derinden önem veriyoruz ve eyalet başsavcılarının genç kullanıcıların güvenliğine odaklandığını takdir ediyoruz. Gençler için sahip olduğumuz birçok güvenlik ve gizlilik koruması hakkında bilgi vermeyi dört gözle bekliyoruz.”

Soruşturma haberi, ABD Başkanı Joe Biden’ın, sosyal medya platformlarından çocuklar için veri gizliliğini iyileştirmesini istemesinden sonra geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında TikTok’un ABD operasyonlarını Amerikan şirketine satmaya çalışmıştı. Ancak Microsoft, Oracle gibi şirketler arasında gidip gelen bu satın alım, Biden yönetimi tarafından 2021 yılında rafa kaldırıldı.

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