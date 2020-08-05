TikTok'a rakip geldi

Instagram Reels, kullanıcılarına tıpkı TikTok gibi kısa, birbirine eklenmiş ve film müziği tabanlı videolar şeklinde içerik paylaşmasına imkân sağlıyor.







Business Insider'da yer alan habere göre, kullanıcılar TikTok'ta olduğu gibi Reels ile de kısa videolar kaydedecek.





Çok sayıda efektle düzenleyebilecek, ses ve müzik ilaveleri yapabilecek. Reels'in bugün gerçekleşen lansmanı Birleşik Krallık, Avustralya ve 50'den fazla ülkedeki kullanıcılara da sunulacak.





İLK OLARAK BREZİLYA'DA DENENDİ





Facebook, Reels'i ilk kez kasım ayında Brezilya'da kullanıcılarla test etmeye başlamıştı. Uygulama son aylarda Fransa, Almanya ve Hindistan'a da ulaştı.





Reels ve TikTok arasındaki çok fazla benzerlik görünürken, Facebook'un yeni özellikle TikTok hayranlarını hedeflemek istediği bir sır değil.





Ancak Instagram'ın ürün başkanı Vishal Shah, son bir çağrıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Reels'in serbest bırakılma zamanlamasının "tesadüfi" olduğunu ve şirketin uzun süredir yeni özellik üzerinde çalıştığını söyledi.





Shah yaptığı açıklamanın devamında, "Geçmişteki formatların diğer şirketlerden esinlendiği açıktır. Seçim yapan tüketicilerin daha iyi ürünler elde ettiğine inanıyorum." dedi.