Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok'a rakip geldi /05 Ağustos 2020 17:53

TikTok'a rakip geldi

Facebook'a ait Instagram, TikTok benzeri özelliği Reels'i bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sundu.

SHABER3.COM

Instagram Reels, kullanıcılarına tıpkı TikTok gibi kısa, birbirine eklenmiş ve film müziği tabanlı videolar şeklinde içerik paylaşmasına imkân sağlıyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, kullanıcılar TikTok'ta olduğu gibi Reels ile de kısa videolar kaydedecek. 

Çok sayıda efektle düzenleyebilecek, ses ve müzik ilaveleri yapabilecek. Reels'in bugün gerçekleşen lansmanı Birleşik Krallık, Avustralya ve 50'den fazla ülkedeki kullanıcılara da sunulacak.

İLK OLARAK BREZİLYA'DA DENENDİ

Facebook, Reels'i ilk kez kasım ayında Brezilya'da kullanıcılarla test etmeye başlamıştı. Uygulama son aylarda Fransa, Almanya ve Hindistan'a da ulaştı.

Reels ve TikTok arasındaki çok fazla benzerlik görünürken, Facebook'un yeni özellikle TikTok hayranlarını hedeflemek istediği bir sır değil. 

Ancak Instagram'ın ürün başkanı Vishal Shah, son bir çağrıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Reels'in serbest bırakılma zamanlamasının "tesadüfi" olduğunu ve şirketin uzun süredir yeni özellik üzerinde çalıştığını söyledi. 

Shah yaptığı açıklamanın devamında, "Geçmişteki formatların diğer şirketlerden esinlendiği açıktır. Seçim yapan tüketicilerin daha iyi ürünler elde ettiğine inanıyorum." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TikTok'a rakip geldi Sonraki Haber >>

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:22