Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok'a Twitter talip oldu /10 Ağustos 2020 14:43

TikTok'a Twitter talip oldu

Twitter, video paylaşım platformu TikTok'un Çinli sahibi ByteDance ile uygulamanın Amerika operasyonlarını satın almak üzere görüşmelere başladı.

SHABER3.COM

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Twitter'ın video paylaşım platformu TikTok'un Çinli sahibi ByteDance ile uygulamanın Amerika operasyonlarını satın almak üzere görüşmelere başladığını kaydetti.

WSJ'ye göre, Twitter'ın TikTok'u Çinli sahiplerinden satın almaya gücünün yetip yetmeyeceği ve 45 günlük süre içinde bir anlaşmayı tamamlayıp tamamlayamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçen hafta, güvenlik endişeleri sebebiyle Amerikan firmalarından 45 gün içinde TikTok ile iş ilişkisine son vermelerini istemişti.

Teknoloji devi Microsoft da TikTok'u satın almak için görüşmeler yapıyor.

ON MİLYARLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Microsoft'un piyasa değeri 1,6 trilyon dolardan fazla. Twitter'ın piyasa değeri ise 29 milyar dolar.

TikTok'un ABD operasyonlarının değeri tam olarak bilinmese de tahminler meblağın on milyarlarca dolar olduğu yönünde.

Ancak uzmanlar, olası bir Twitter anlaşmasının Microsoft'unkinden daha az mevzuat denetimiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyor.

TikTok ve Twitter, BBC'nin sorularını cevap vermedi.
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