TikTok'ta devasa vurgun: Bir aparatla kartları kopyaladılar!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok, gittikçe daha büyük bir kitleye ulaşarak Instagram'ı geride bıraktı. TikTok'u rakiplerinden ayıran en önemli farklardan biri de takipçi sayısı yüksek kullanıcıların doğrudan para kazanması olarak biliniyor. Elbette bu durum dolandırıcılık vakalarının çoğalması anlamına geliyor.



Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de son yazısında bu duruma değindi. Bir vatandaşın, kredi kartından rızası dışında TikTok'tan ödeme çekildiğini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirmesiyle ekiplerin büyük bir suç örgütüne ulaştığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde ATM’lere aparat yerleştirip kredi kartlarını kopyalayan İmam Fettah Altınyüzük isimli kişi ve suç ortakları ifşa oldu.



'BİLGİLERİ BAŞKA ÜLKELERE SATIYORLARMIŞ



Ağırel, suçunu itiraf eden ve milyonlarca vurgun yapan şahıslar hakkında şunları yazdı:



"Örgüt lideri olarak Mustafa Daşdemir isimli kişi tespit edilmiş. Kopyalanan kredi kartı bilgilerini Alihan Caynak isimli bir kişi Bulgaristan ve başka ülkelerdeki kişilere gönderiyormuş. Bu kişiler ele geçirdikleri veya temin ettikleri banka hesap bilgileri/kredi kartı bilgilerini Google Play hesaplarına veya Apple kimliklerine ödeme yöntemi olarak tanımladıkları belirlenmiş. Tanımlanan banka kredi kartlarından Google/Apple hesaplarına bakiye yükledikleri sonrasında TikTok uygulamasından jeton yükleme işlemi gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı/irtibatlı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında hediye olarak gönderdikleri tespit edilmiş."