Samanyolu Haber /Dünya / TikTok'ta feci ölüm! /05 Eylül 2020 20:10

TikTok'ta feci ölüm!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sosyal paylaşım platformu TikTok'ta etkinliğe katılan lise öğrencisi, halüsinasyona sebep olan bir alerji ilacını aşırı dozda alınca hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) TikTok kullanıcılarının arasında son zamanlarda yaygınlaşan "challenge  (meydan okuma)" isimli etkinliğe katılan ve halüsinasyona sebep olan bir alerji ilacını aşırı dozda kullanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Chloe Phillips hayatını kaybetti.

Chloe'nin halası Janette Sissy Leasure, Facebook hesabından yeğenin hayatını kaybetmesine sebep olan ilacın ismini paylaşarak aileleri çocuklarını bu ilaca karşı uyarmaları çağrısında bulundu.

ÖNCE KASILMA, AKABİNDE KALP KRİZİ

Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi eczacılık bilimi ve toksikoloji bilim başkanı David Juurlink, aşırı dozda alınan ilacın önce kasılmaya sonra kalp krizine sebep olduğunu söyledi. 

Bu ilacın insanların reçetesiz kullanabileceği bir ilaç olmadığını söyleyen Dr. David ilacın ayrıca uykusuzluk, sinirlilik, bulanık görme, gözde kuruluk, ter ve idrar atma gibi ciddi sorunlara sebep olabileceğini kaydetti.
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