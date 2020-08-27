Samanyolu Haber /Teknoloji / TikTok'un CEO'su Mayer, istifa etti /27 Ağustos 2020 11:09

TikTok'un CEO'su Mayer, istifa etti

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, Trump'ın uygulamayı ABD'de sattırma kararının ardından istifasını açıkladı.

SHABER3.COM

Casus yazılım olduğu gerekçesiyle ABD’de millileştirilecek olan TikTok’un CEO’su Kevin Mayer görevinden istifa etti.

TikTok, Mayer'in kararına saygı duyduğunu belirtti. Dünya kamuoyu kişilerin bilgilerini Çin hükümetine aktarmakla itham edilen TikTok'un farklı ülkelerde millileştirilmesini veya uygulamanın tamamen yasaklanmasını tartışıyor.

CNN’de yer alan habere göre; Mayer şirket çalışanlarına gönderdiği istifa notunda, “Geçen haftalarda politik iklim bize karşı sert bir şekilde değişti. Ben şirkete geldiğimde hızlı değişiklikler yapmıştım. Yakın zamanda bir çözüm bekliyor olmamıza rağmen üzüntüyle, ayrılma kararı aldığımı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

TikTok sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Mayer’in kararına saygı duyulduğu belirtildi.

Disney’in üst düzey yöneticilerinden biriyken dört ay önce TikTok’un başına geçen Mayer’in ABD yönetimiyle olan krizi çözme noktasında aktif rol oynadığı biliniyordu.

HAZİRAN’DA GÖREVE GELDİ

Haziran’da yeni görevlerine başlayan Kevin Mayer, “ByteDance’teki harika ekibe katılacağım için çok heyecanlıyım. Herkes gibi ben de şirketin inanılmaz nadir görülecek şekilde TikTok’u yaratması ve sanal dünyanın bir parçası haline getirmesini etkilenerek izledim. ByteDance’in yeni macerasına, dünyadaki her ülkede yer almasına liderlik edecek olmaktan dolayı heyecanlıyım” açıklamasında bulunmuştu.
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