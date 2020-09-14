Tiktok'un Microsoft'a satışı suya düştü

Bir süredir Amerikan bilişim devi Microsoft ile satış görüşmeleri yürüten Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu. Tiktok'ın bağlı olduğu Çinli şirket Bytedance'dan yapılan açıklamada, Tiktok'un Amerika ayağının Microsoft'a "satılmasından vazgeçildiği" ifade edildi. Microsoft kararı üzüntüyle karşıladıklarını açıklarken, "Teklifimizin Tiktok kullanıcıları için iyi olacağından ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı koruyacağından emindik" ifadelerini kullandı. Microsoft, Tiktok'un satın alınması halinde güvenlik, kişisel verilerin korunması, sanal güvenlik ve yanlış bilgilerle mücadele alanlarında en yüksek standartalara ulaşılması için bazı değişiklikler yapılmasının planlandığını" da ekledi.





Wall Strett Journal ve CNBC gibi medya kuruluşları, görüşmelerin kesilmesinin ardından Bytedance'ın Amerikan Oracle şirketi ile pazarlıklar yürüttüğünü, ancak pazarlıkların satış değil teknoloji işbirliği odaklı olduğunu iddia etti.





Microsoft, Ağustos başında özelikle gençlerin tercih ettiği kısa video uygulaması Tiktok'un ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki operasyonlarını satın almak istediğini duyurmuştu. Tiktok ABD Başkanı Donald Trump'ın casusluk suçlamalarına hedef olmuştu. Trump, popüler platformun ABD'de yasaklanabileceği tehdidinde de bulunmuştu. Ağustos ortasında bir kararname yayınlayan Trump, 20 Eylül'e kadar satışın gerçekleşmemesi halinde Tiktok gibi Çinli şirketlere karşı "agresif önlemler" alınması gerektiğini savunmuştu. Söz konusu kararname, uygulamanın yasaklanabileceği şeklinde yorumlanıyor. Trump, Çin merkezli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor. Çinli şirketler kişisel verilerin Çin hükümeti ile paylaşıldığı yönündeki iddiaları reddediyor.





Tiktok'un ABD'de 80 milyon dolayında kullanıcısı bulunuyor.