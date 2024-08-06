Samanyolu Haber /Ekonomi / TİM Başkanı'ndan ilginç çıkış: 'Türkiye'de dolar karpuzdan ucuz' /06 Ağustos 2024 12:00

TİM Başkanı'ndan ilginç çıkış: 'Türkiye'de dolar karpuzdan ucuz'

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, para politikasından şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Doların karpuzdan ucuz olduğunu belirten Gültepe, 33 lira ile 37 lira arasında bir fark yok. Yap 37 lira" dedi.

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Doların gitgide arttığı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre sene sonu 37,36 TL olacağı söylenen doların, ‘karpuzdan ucuz’ olduğunu ifade etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. “Mehmet Şimşek’in politikalarından şikayetçi misiniz?” sorusu üzerine, Mustafa Gültepe, “enflasyon” diye bir sıkıntı olduğunu, ihracatta ilk 6 ayda 3 ay eksi, 3 ay artı yazdıklarını, 2023’te ihracatın yerinde saydığını, işletmelerin alınan siparişlerde zarar ettiğini, fiyat tutturamadığını söyledi.

‘DOLAR KARPUZDAN UCUZ’

Gültepe ayrıca doların ucuz olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Ama bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda sanayici, ihracatçı buzdağının altında. O buzdağının üstüne çıkmak lazım. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz.” şeklinde konuştu. Kurun son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini belirten Gültepe, “(Dolar) 33 (lira) ila 37 (lira) arasında bir fark yok. Yap 37 (lira).”

‘PARA POLİTİKASI GİTTİKÇE DAHA DA ZORLANACAĞIZ’

“İhracatçılar olarak 2025’ten umutlu musunuz?” sorusunu cevaplayan Gültepe, “Umuyorum ki daha iyi olur. Geleceğe umutla bakmak istiyorum ama bu para politikası bu şekilde gittiği sürece çok daha zorlanacağımızı ve zorlu olacağını söyleyebilirim. Bunun bir yerde bir şey olması lazım. İnsanlar ve firmalar nefes alamıyor. Nefes problemi var. Firmaların nefes problemi var, nefes alamıyor. Krediyle ilgili değil. İşletme çalışamıyor” dedi.

GÜNCEL DOLAR KURU

Dolar kuru, 33, 34 TL seviyesindeyken, euro kuru ise 36,46 TL seviyesinde.
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