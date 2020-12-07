Samanyolu Haber /Gündem / TIME: 2020 gelmiş geçmiş en kötü yıl /07 Aralık 2020 18:06

TIME: 2020 gelmiş geçmiş en kötü yıl

Kapakta 2020, üzerine kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor.

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Amerikan TIME dergisi, 14 Aralık'ta yayımlanacak sayısının kapağına 2020 yılını taşıdı. 2020'nin sonuna doğru yaklaştığımız günlerde, Time "2020, şimdiye kadarki en kötü yıl" başlığını kullandı.

Kapakta 2020, üzerine kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor.

Kapak konusu, dergide Stephani Zackarek’in makalesini içeriyor. Zackarek'in yazısının ilk cümlesi ise, "Bu bir daha asla yaşamak istemeyeceğiniz bir yılın hikayesi."

2020'de insanların doğal afet, savaş, siyasi kriz, salgın gibi konularla uğraştığı belirtiliyor. Makalede, 2020'den daha kötü yıllar olduğu da ifade edilirken, dünya savaşları ve İspanyol gribi gibi hatırlatılıyor. Bunlara rağmen 2020’nin en kötü yıl olduğu vurgulanıyor.
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