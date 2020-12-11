Samanyolu Haber /Dünya / Time dergisi yılın kişisini seçti /11 Aralık 2020 11:20

Time dergisi yılın kişisini seçti

Time dergisi bu yıl ABD'nin seçilmiş başkanı Biden ve yardımcısı Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti. İkili için hazırlanan yazıda "Birlikte tek bir bilette restorasyon ve yenilenme imkanı sundular. Amerikalılar da sattıkları bu şeyi aldı" ifadesi kullanıldı.

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ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin 1927'den beri her yıl geleneksel olarak açıkladığı 'Yılın Kişisi' unvanı bu yıl ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris oldu.

'Yılın Kişisi'ni seçmenin halihazırda zor olduğu ama bu yıl bu kararın her zamankinden daha zor alındığını belirtilen açıklamada "Tahminler bizi yanıltabilir ama tarihçiler 2020'ye birçok açıdan kritik bir dönüm noktası olarak bakacak gibi duruyor" ifadesi kullanıldı.

Derginin baş editörü Edward Felsenthal tarafından kaleme alınan yazıda 'Amerikan hikayesini değiştirdikleri, empatinin gücünün daha büyük olduğunu gösterdikleri ve zor günlerden geçen dünyada ortak bir iyileşme vizyonu paylaştıkları için' ödülün ikiliye verildiği belirtildi.

'Amerika'nın tarihini değiştirmek' başlıklı yazıda 78 yaşındaki Biden ve 58 yaşındaki Harris'in portrelerine yer verildi, "Birlikte tek bir bilette restorasyon ve yenilenme imkanı sundular. Amerikalılar da sattıkları bu şeyi aldı" ifadesi kullanıldı.

Franklin D. Roosvelt'ten bu yana her seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi dönemi içinde 'Yılın Kişisi' seçildiğini ifade eden Editör Felsenthal, bu yıl ilk kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti.

Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı olmuştu.

Harris de ABD tarihinin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçmişti.
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