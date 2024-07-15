Time dergisinden dikkat çeken 'Trump' kapağı

ABD Başkanlarına gerçekleştirilen suikastlarından kurtulan liderlerin arasına adını yazdıran Trump, seçimin favori adaylarından biri haline geldi.
TIME'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI ÇARPICI KAPAK
ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.
Trump'ın saldırının ardından kolunu havaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time'ın kapağı "Trump'ın zaferine" işaret etti.
BIDEN İÇİN DİKKAT ÇEKEN KAPAK
Time, Haziran ayında gerçekleştirilen Trump-Biden düellosunun ardından çarpıcı bir kapak daha yayımlamıştı.
"Trump için açık bir zafer" yorumlarının yapıldığı düellonun ardından Time, Biden'ı klasikleşen çerçevesinin dışına çıkarken, "panik" notuyla kapağına taşımıştı.