Samanyolu Haber /Gündem / Time: Erdoğan’ın şansı hiç bu kadar az olmamıştı /30 Mart 2023 16:26

Time: Erdoğan’ın şansı hiç bu kadar az olmamıştı

Türkiye’de seçim tarihi yaklaşırken süreçle ilgili analizler uluslararası kamuoyunda giderek öne çıkıyor. ABD’nin önde gelen yayınlarından Time dergisinde 14 Mayıs seçimleri ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanma şansıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

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Türkiye'deki seçim süreci dünya basınında da dikkatle takip edilirken birçok yayın, 14 Mayıs'taki seçimlerin “dönüm noktası” olabileceğine dikkat çekiyor

ABD merkezli Time dergisi, “Erdoğan'ın siyasi iktidarı hiç bu kadar güçsüz olmamıştı” başlıklı bir analiz yayınladı. Ünlü siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group'un Başkanı Ian Bremmer tarafından kaleme alınan yazıda, seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarını ilk defa sona erdirebileceği belirtildi.

Erdoğan'ın 1999'daki depremi ve ekonomik krizin yarattığı yıkımı fırsat bilerek iktidara geldiği hatırlatılan yazıda, o dönemden bu yana demir yumrukla Türkiye'yi yönettiği ve birçok zorluğu aştığı, ancak yaklaşan seçimlerin büyük değişimler yaratabileceği kaydedildi. Analizde, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin Erdoğan'ın yeniden seçilmesini zorlaştıran krizlerin başında geldiğine, birçok kişinin de yıkılan denetimsiz binalardan Erdoğan'ı sorumlu tuttuğuna dikkat çekildi.

‘KENDİ TABANI DIŞINDA BİR ETKİSİ OLMAZ’
Erdoğan'a güvenin büyük yara aldığı belirtilen yazıda, muhalefetin ilk defa cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleştiği, anketlerin de Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın önünde gösterdiği vurgulandı.

Time, Erdoğan'ın yetenekli ve deneyimli bir siyasetçi olarak oy oranını artırmak üzere çeşitli yollar deneyeceği ancak bu aşamada yaptıklarının kendi tabanı dışında bir etkisi olmayacağı yorumu yaptı.

Yazı, “Açık olan bir şey var: 20 yıllık iktidarında Erdoğan'ın siyasi şansı hiç bu kadar zayıf bir temele oturmamıştı” ifadesiyle sona erdi.

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