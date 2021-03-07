Times Meydanı'nda Erdoğan Rejimi protesto edildi

Yaklaşmakta olan Dünya Kadınlar Günü sebebi ile New York'un kalbi olan Times Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar Erdoğan Rejimini ve protesto ederek, Türkiye'de hukuksuz olatak tutsak edilen 5.000'in üzerindeki kadın tutuklunun sesini dünyaya duyurdu.













Sembolik olarak Times Meydanına kurulan demir parmaklıklı hapishane ile seslerini duyurmaya çalışan kadınlar, ellerinde tutuklu kadınların fotoğraflarının ve isimlerinin olduğu pankartlar taşıdılar.















Covid-19 sebebi ile sınırlı katılıma müsade edilen Times Meydanındaki gösterinin benzerleri, ABD'nin 40 kentinde, ve sembolik önemi olan meydanlarında eş zamanlı olarak yapıldı.











