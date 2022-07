Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

İnsani yardım kuruluşu “Time to Help” başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarında kurban eti dağıttı.



Dernek gönüllülerinin bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çaldığı noktalardan biri de Uganda oldu.









Avrupanın farklı ülkelerinden gelen 33 Time to Help gönüllüsü Uganda da 50 bin aileye kurban eti dağıttı.



4 mezbahane başta olmak üzere, 66 köyde 1450 büyükbaş hayvan kesildi.





Önce vekaletler verildi, ardından tekbirler eşliğinde kesim yapıldı. Özenle paketlenen kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi.













Kurban kesimi ve dağıtımına Ugandalı 350 gönüllü de katkı sağladı.





Yılda sadece bir kez et yiyebilen on binlerce insan olduğunu belirten Time to Help görevlileri, bu yüzden Kurban Bayramı’nın bu insanlar için çok daha değerli olduğuna dikkat çekti. . Time to Help Almanya yetkilileri, bu yılki kurban kampanyasında hedeflenenden çok daha fazla kişiye yardım ulaştırdıklarını belirtti. Özellikle yetimhaneler başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi insanların yaşadığı mahallelere 3 kiloluluk et paketleri dağıtıldı.