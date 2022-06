Time to Help gönüllüleri, Londra caddelerinde su bidonlarıyla yürüdü

Ünlü Hyde Park’ın Wellington Kemeri önünden başlayıp Trafalgar Meydanı’na kadar devam eden yürüyüş boyunca bilgi ve destek broşürleri dağıtıldı. Londra’nın en ünlü ve kalabalık alışveriş caddesi Oxford Street’ten geçen Time to Help aktivistleri, ellerindeki su dolu sarı bidonlarla dikkat çekti.







‘Walk4Water’ adı verilen yürüyüşe Tanzanya’nın Londra büyükelçiliğinden iki diplomat da bizzat su bidonu taşıyarak destek verdi. Diplomatlar, gönüllü bir etkinlik olduğu için isimlerinin yazılmasını istemedi.







“Onlar her gün yürümesin diye biz bir gün yürüyelim'” sloganı ile yapılan proje kapsamında 15 bin sterlin bağış toplanarak Tanzanya, Uganda ve Kenya’da 5 su kuyusu açılması planlanıyor. Time to Help İngiltere, bugüne kadar Afrika’da yaklaşık 120 su kuyusu açtı.





Time to Help İngiltere Genel Müdürü Yusuf Kar, su kıtlığı konusunda farkındalığı artırmak ve Afrika’da her gün içme suyu taşıyan kadın ve çocuklarla empati kurmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Afrika’da kadın çocukların 20 litre su taşıyarak günde 6 kilometre yürüdüklerini hatırlatan Kar, bu yolculuğun bazı bölgelerde haftada 15 saatten fazla sürdüğünü aktardı.





Yusuf Kar şöyle devam etti: “Temiz ve güvenli suya erişmek için mücadele edenlerin ne yaşadıklarını biraz olsun anlamak amacıyla bugün biz de 6 km boyunca 10 litre su taşıdık. Ayrıca üç farklı ülkede su kuyuları inşa etmek için kaynak toplayacağız. Bu kuyuları inşa ederek binlerce insanın temiz ve güvenli suya kolay erişimini sağlayacağız. Onlar hergün yürümesin diye biz bir gün yürüyoruz.”







Yürüyüşe destek verenler arasında geçen yıl zorlu bir yolculuk sonrası Türkiye’den İngiltere’ye gelen 65 yaşındaki Fatma teyze de vardı. 10 litrelik bidonu güzergah boyunca taşıyan Fatma teyze gençlerin yardım taleplerini geri çevirdi. Gençliğinde İstanbul’un ücra bir semtinde hem içmek hem de çamaşır yıkamak için çok su taşıdığını anlatan Fatma teyze, “Şimdi biz rahatsız ama Afrika’da kadınların, kızların hala kilometrelerce su taşıdığını öğrenince onlara destek olmak istedim. Bu sıkıntıyı ben çok iyi biliyorum. Afrikalıların da bu dertten kurtulmasını istiyorum ve bunun için onlara dua edeceğim.” dedi.