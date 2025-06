Time to Help, Kurban Bayramı’nda 1.2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı

2006 yılında Almanya’da kurulan Time to Help e.V., bugün 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşudur. Dernek, yıl boyunca sadece Kurban organizasyonları değil; su kuyusu projeleri, katarakt ameliyatları, Eğitim Projeleri , Gıda Yardımlar ve mülteci yardımları gibi çok sayıda alanda çalışmalar yürütüyor.

















Time to Help e.V., 19 yıldır aralıksız sürdürdüğü Kurban Bayramı organizasyonuyla bir kez daha mazlum coğrafyalarda yüzleri güldürdü. 2025 yılı itibarıyla 1.200.000 kişiye ulaşma hedefini başarıyla gerçekleştiren dernek, bu yıl 18 ülkede kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Dağıtım yapılan bölgeler arasında Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafya yer aldı. Kurban organizasyonu, sadece bir yardım faaliyeti değil; dualarla karşılanan bir kardeşlik buluşması oldu.Dernek yetkilileri, bu yılki organizasyonda çok sayıda gönüllünün aktif görev aldığını ve dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafların adeta birer şahitlik belgesi olduğunu belirtti.Afrika’da sıcak kumlar üzerinde el ele dizilmiş çocuklar, Asya’da tencerelere pay edilen kurban etleri, Balkanlar’da gözyaşlarını tutamayan yaşlı nineler… Her bir kare, sadece dağıtılan etin değil, paylaşılan umudun ve verilen sözün fotoğrafı oldu.Organizasyona katılan yaklaşık 300 gönüllü, Almanya’dan farklı ülkelere giderek kurban kesim ve dağıtım süreçlerinde aktif rol aldı. Yer yer zorlu koşullarda, sıcak hava ve uzun yolculuklar pahasına görev yapan gönüllüler, “yardım değil, kardeşlik götürüyoruz” diyerek büyük bir özveri örneği sergiledi.Time to Help yetkilileri, kurban organizasyonuna dair detaylı raporların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu