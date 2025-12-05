Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor

Çatışmaların yoğunlaştığı sınır bölgelerinden kaçan binlerce Sudanlı, yanlarına yalnızca birkaç parça eşya alarak komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Bu umutsuz yolculuğun en önemli duraklarından biri ise Uganda. Başkent Kampala’nın kenar mahalleleri bugün, savaşın gölgesinden kaçıp hayatta kalmaya çalışan yüzlerce mülteci aileye ev sahipliği yapıyor.





Ancak Uganda’ya ulaşmak, bu ailelerin zorluklarının sona erdiği anlamına gelmiyor. Günlerce aç yürüyen, çocukları yetersiz beslenen, yaşlı ve engelli bireylerin hayatta kalmaya çalıştığı bu koşullarda yaşam hâlâ son derece güç. İşte tam bu noktada Time to Help Almanya, Sudanlı mültecilere destek olmak üzere sahaya inerek acil gıda paketleri dağıtımına başladı.









Kampala’nın Kenar Mahallelerinde 200 Aileye Gıda Desteği

Time to Help’in desteğiyle hazırlanan ilk gıda paketleri, mültecilere ulaşmak üzere dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Bebeklerini sırtında taşıyan anneler, bastonlarına dayanarak bekleyen yaşlı mülteciler… Hepsinin yüzünde ortak bir ifade vardı: yorgun ama umutla dolu.





Toplam 200 aile, pirinç, mısır unu (posho), şeker, tuz ve makarnadan oluşan temel gıda paketleriyle desteklendi.

“Bu paket, bu hafta çocuklarıma ne vereceğim kaygısını ortadan kaldırdı”





Dağıtım sırasında konuşan birçok mülteci, verilen desteğin sadece fiziksel bir gıda yardımı değil; aynı zamanda moral, nefes ve umut olduğunu dile getirdi.









Sudanlı bir anne gözleri dolarak şu sözleri söyledi:

“Sudan’dan kaçtığımızdan beri çocuklarıma ne vereceğimi bilemiyordum. Bu paket, en azından bu hafta o kaygıyı ortadan kaldırdı.”





Bir başka mülteci ise Uganda’ya sığınırken geride bıraktığı ailesinden hiçbir haber alamadığını anlatarak:





“Hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Bu yardımlar bizi ayakta tutuyor” dedi.









Yardım Kampanyası Artarak Devam Edecek

Sudan’daki iç savaşın ne zaman sona ereceğine dair belirsizlik sürerken, Uganda’daki mülteci toplulukları uluslararası dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.





Bölgede insani krizin her geçen gün derinleştiğini, Sudanlı mülteci ailelerin temel ihtiyaçlara erişiminin giderek zorlaştığı vurgulayan Time to Help Almanya, yardım kampanyasını daha da büyüterek sürdürmeyi, yeni dağıtım noktaları oluşturmayı ve çok daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladın



