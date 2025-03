Time to Help'ten Ramazan Bereketi: 13 Ülkede Yardım Eli

13 Ülkede Yardım Ulaştırıldı





Özellikle Yemen gibi temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde mülteci kamplarına su tankerleri gönderilerek içme suyu sağlanıyor. Bu yardımlar, binlerce insanın sağlıklı ve hijyenik suya ulaşmasına katkı sunuyor.













Açlıkla Mücadelede Dayanışma Çağrısı





Ramazan ayı, yalnızca oruç tutma dönemi değil; sabır, paylaşım ve yardımlaşma ayıdır. Time to Help, her akşam soframıza oturduğumuzda hissettiğimiz sıcak yemeklerin değerini, her gün açlıkla mücadele eden milyonlarca insanın yaşadığı zorluklarla hatırlatıyor. Sabahları bir sonraki öğününü nereden bulacağını bilemeyen ileler ve her gece aç uyuyan çocuklar için şimdi harekete geçme zamanı.





Fitre ve Zekât ile Sofraları Bereketlendirin





Ramazan’da fitre ve zekât vermek, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın en güzel yollarından biri olarak kabul ediliyor. Time to Help aracılığıyla bağışlanan fitre ve zekâtlar, yetimlerin yüzünü güldürmeye ve ailelerin sofralarına bereket katmaya vesile oluyor.













Yardımların Ulaştığı Ülkeler





Bu Ramazan’da Time to Help şu ülkelerde yardım çalışmalarını sürdürdü:





Afrika: Tanzanya, Uganda, Kenya, Nijerya, Benin, Burkina Faso, Gana, Togo





Asya: Pakistan, Filipinler, Yemen





Avrupa: Yunanistan





Time to Help Almanya'nın yardımları Ramazan Bayramı’na kadar sürecek. Ayrıca, bazı bölgelerde çocuklara bayram hediyeleri ulaştırarak onların bayram sevincine ortak olunacak . Çocuklar için hazırlanan bayram paketleri, kıyafet ve çeşitli hediyeler içeriyor.













Time to Help Yetkililerinden Yeni Yardım Çağrısı







Time to Help’in Ramazan kampanyası kapsamında bu yıl 13 ülkede iftar sofraları kuruldu ve gıda yardımları yapıldı.Time to Help yetkilileri, Ramazan ayının bereketini daha fazla insana ulaştırmak için herkesi dayanışmaya davet ediyor. Yardımseverlerin desteğiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmanın mümkün olduğuna dikkat çeken yetkililer, Ramazan Bayramı'na kadar sürecek olan yardım kampanyasına bağış yaparak katkı sağlamanın önemini vurguluyor.