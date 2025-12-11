Time, yapay zeka yatırımcılarını “Yılın Kişisi” seçti

Time’ın bu yılki özel sayısında yer alan iki farklı kapaktan birinde, teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (xAI/Tesla), Jensen Huang (NVIDIA), Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (DeepMind), Lisa Su (AMD), Dario Amodei (Anthropic) ve Fei-Fei Li (Stanford Üniversitesi) birlikte yer aldı.









GEÇMİŞ YILLARDA KİMLER SEÇİLMİŞTİ?

Time dergisi, 2025 yılı için “Yılın Kişisi” unvanını, yapay zeka çağını başlatan ve bu teknolojiyi gerçeğe dönüştüren öncü isimlere verdi. Dergi, bu yılki seçiminde bireysel bir figür yerine, küresel ölçekte etkisi hissedilen bir grup teknoloji liderini onurlandırdı.Time Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs, okurlara hitaben kaleme aldığı mektubunda bu kararı şu sözlerle gerekçelendirdi:“Hayatlarımızı şekillendiren insanlara dikkat çekmenin en güçlü yollarından biri Yılın Kişisi’dir. Bu yıl, hayal ederek, tasarlayarak ve inşa ederek yapay zekayı gerçeğe dönüştürenlerden daha büyük etki yaratan hiç kimse olmadı.”Jacobs, yapay zeka mimarlarını “insanlığı hem büyüleyen hem endişelendiren, bugünü dönüştüren ve mümkün olanın sınırlarını aşan kişiler” olarak tanımladı.Time’ın bu kararı, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji değil, küresel ölçekte sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümün baş aktörü haline geldiğini vurguluyor. 2023’te ChatGPT’nin yaygınlaşmasıyla başlayan dönüşüm, 2025 itibarıyla eğitimden sağlığa, sanattan siyasete kadar pek çok alanda etkisini artırarak sürdürüyor.Time dergisi, geçmişte de dönemin ruhunu yansıtan isimleri “Yılın Kişisi” olarak seçmişti. Bunlar arasında şu isimler yer almıştı:– 2024 ve 2016’da dönemin ABD başkan adayı Donald Trump– 2023’te müzisyen Taylor Swift– 2022’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy– 2021’de Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk