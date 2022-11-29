Samanyolu Haber /Gündem / TIME, 'Yılın Kişisi' adaylarını açıkladı /29 Kasım 2022 17:52

TIME, 'Yılın Kişisi' adaylarını açıkladı

TIME Dergisi, "Yılın Kişisi" ödülü için okur oylamasını başlattı. Listede ilk sırada İran’daki kadın eylemciler yer alıyor.

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TIME Dergisi, 1927’den bu yana her yıl düzenlediği "Yılın Kişisi" ödülü için okur oylamasının başladığını duyurdu.

ABD merkezli dergi, 60 kişinin yarıştığı listede kazananı kapağına taşıyor. Öte yandan okur oylamasının asıl seçim üzerinde etkisi yok. Nihai karar, TIME editörleri tarafından veriliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre listede 2021’de "Yılın Kişisi" seçilen Elon Musk’ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak gibi isimler var.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, iklim aktivisti Greta Thunberg, YouTuber MrBeast, Hollywood Yıldızı Tom Cruise, ve K-pop grubu BTS de listede yarışıyor.

Oylamada ilk sırada İran’daki kadın eylemciler yer alıyor. Eylemcileri BTS ve Zelenskiy takip ediyor. 
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