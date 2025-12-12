Time Yılın Kişisi: Yapay zekanın mimarları

1927'den bu yana "Yılın Kişisi"ni seçen Time dergisi, 2025'te bu unvana yapay zekanın mimarlarını layık gördü.





Dergiden yapılan açıklamada, "İyi ve kötü anlamda yılın manşetlerini domine eden bir gücü takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, "2025 yapay zekanın tüm potansiyelinin açığa çıktığı ve buradan dönüş olmayacağının anlaşıldığı" vurgulandı.









DW Türkçe'de yer alan habere göre Time dergisi, "Yılın Kişisi" olarak seçtiği yapay zeka temasına uygun biçimde son sayısında iki ayrı kapakla çıkıyor. Bunlardan ilkinde inşaat iskelesiyle çevrilmiş büyük boyutlu "AI” (İngilizce yapay zeka anlamına gelen “Artificial Intelligence”ın kısaltması) harfleri yer alıyor. İkinci kapakta ise yapay zekanın gelişimine büyük katkı sunan ChatGPT geliştiricisi Sam Altman, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve Tesla’nın sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim; 1932'de New York’ta bir gökdelen inşaatında çekilen ve işçileri çelik bir kiriş üzerinde mola verirken gösteren ikonik fotoğrafa benzer şekilde resmediliyor.





Time dergisinin 1927’de seçtiği ilk “Yılın Kişisi”, Atlas Okyanusu’nu uçağıyla hiç durmadan geçen havacılık öncüsü Charles Lindbergh olmuştu. Son “Yılın Kişisi” ise geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'tı.