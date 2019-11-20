TIME yılın kişisini seçiyor: Greta mı, Suriyeli Kürtler mi?

Listede; Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerin yanısıra, Game of Thrones dizisi, Liverpool'un efsaneleri arasına giren Mısırlı Muhammed Salah gibi fenomenlere yer veriliyor.





Ayrıca, önemli isimler ve olayların aday gösterildiği “Yılın Kişisi” listesinde Suriyeli Kürtler de var. Dünyaca ünlü dergi, Suriyeli Kürtlerin adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada “IŞİD'le savaştan sonra tek başına bırakıldılar” ifadesini kullandı. Görsel olarak ise Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bir fotoğrafı kullanıldı.





Listedeki isimler arasında dikkat çekenlerden biri, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına yol açan “The Whistleblowers” oldu.





Yine, Çin’in güneydoğusunda bulunan Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısına karşı beş aydır sokaklarda olan protestocular da listede yerini aldı.





Nasıl oy verilir?





Time Dergisi'nin yayınladığı ankete online ulaştıktan sonra e-mail doğrulaması yapılarak oy verilebilir. Fotoğrafın altında “YES” (Evet) “NO” (Hayır) şeklinde iki sekme bulunuyor. “YES” sekmesini tıklayarak oy kullanabilir, 2019’da Yılın Kişisi olarak görmek istediğiniz adayı seçebilirsiniz.





TIME dergisi, yıla damgasını vuran isimleri her yıl ‘Yılın Kişisi’ olarak seçiyor ve son sayısında bu kişilere özel kapaklar tasarlıyor. İnternetteki oylama sonrasında derginin editörleri ‘finalistler’ arasından tercihlerini belirliyor.