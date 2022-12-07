Time Zelenski'yi yılın kişisi seçti

Time dergisi 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' ödülünün bu yılki kazananının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olduğunu duyurdu.







Geçtiğimiz haftalarda oylama başlatan Time editörleri bu yıla damga vuran kişinin Ukrayna lideri Zelenski olduğu kararına vardı.





CNN'in haberi göre, açıklanan listede eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, İngiltere Kralı 2. Charles ve iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyordu.





Dergi geçtiğimiz yıl ise ünlü milyarder Elon Musk'ı yılın kişisi olarak belirlemişti.