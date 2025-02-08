TIME'dan dikkat çeken kapak: ABD başkanlık koltuğuna oturan Elon Musk

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.













Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.T24'te yer alan habere göre dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" diyen Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum" değerlendirmesini yaptı.Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.