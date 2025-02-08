Samanyolu Haber /Dünya / TIME'dan dikkat çeken kapak: ABD başkanlık koltuğuna oturan Elon Musk /08 Şubat 2025 02:42

TIME'dan dikkat çeken kapak: ABD başkanlık koltuğuna oturan Elon Musk

Time dergisi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu yeni yönetimdeki etkisiyle gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı "başkanlık koltuğuna oturmuş" şekilde kapağına taşıdı.

SHABER3.COM

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

T24'te yer alan habere göre dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.



Trump: Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" diyen Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum" değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TIME'dan dikkat çeken kapak: ABD başkanlık koltuğuna... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:38:29