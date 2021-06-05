Times: Erdoğan, üçüncü dozu yaptırdığını itiraf eden ilk lider

İngiltere merkezli The Times gazetesinin "Türkiye'de aşı sıkıntısı nedeniyle kritik işçiler aşılanamazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü dozu oldu" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın 'üç doz Covid-19 aşısı yaptırdığını itiraf eden ilk dünya lideri olduğuna inanıldığı' belirtildi. Türkiye'de aşıya erişimde sıkıntı yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'üçüncü dozu yaptırdığını duyurmasının' eleştirileri beraberinde getirdiği aktarıldı.







'SINOVAC MI YOKSA PFIZER Mİ OLDUĞU BELİRTİLMEDİ'





Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesi kritik rol oynayan işçiler için yeterli doz tedarik etmek için mücadele ederken, korona virüsüne karşı üç doz aşı yaptırdığını açıklamasının ardından eleştiri altında kaldı" ifadelerine yer verildi. Covid-19'a karşı ilk iki dozunu 14 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde Çin menşeli CoronaVac aşısıyla olan Erdoğan'ın, üçüncü dozunu 10 Mart'ta yaptırdığı kaydedildi. Haberde, "Bu dozun Sinovac mı yoksa Pfizer/BioNTech mi olduğu belirtilmedi" denildi.





Geçtiğimiz günlerde TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesapları üzerinden tepki göstermişti.



