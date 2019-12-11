Samanyolu Haber /Gündem / Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı: “Siyasi tutukluları serbest bırakın!” /11 Aralık 2019 13:17

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı: “Siyasi tutukluları serbest bırakın!”

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde New York’taki ünlü Times Meydanı sıra dışı bir eyleme sahne oldu. İnsan hakları aktivistleri Türkiye’deki hukuksuzluklara dikkat çekerek siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Advocates of Silenced Turkey ve FREEPOC girişimi, 17 ayrı noktada Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları protesto etti. İnsan hakları aktivistleri, New York’un ünlü Times Meydanı’na dev harflerle “Türkiye’deki siyasi tutukluları serbest bırakın” yazdı.

New York başta olmak uzere Chicago, Kansas City, Oklahoma, Tulsa, Atlanta, Boston ve Philadelphia’da anma programları gerçekleştirildi. Eylemler Amerika’yla da sınırlı kalmadı. Kanada’nın Ottawa ve Kitchener şehirlerinde de insan hakları aktivistleri yaşanan mağduriyetleri dünyaya duyurmak için bir araya geldi.



2 METRELİK DEV HARFLER
New York City’deki eylem Central Park’ta başladı. Burada okunan bildirinin ardından kalabalık, Times Meydanı’na doğru yürüdü. Türkiye Büyükelçiliği’nin önünden de geçerek meydana ulaşan protestocular her biri 2 metre boyundaki dev harflerle meydana “Siyasi tutukluları serbest bırakın” yazdı.

Dev yazı New York halkının ilgisini çekti. Hukuksuz yargılamalara dikkat çekebilmek için tutuklu kostümü giyen aktivistler, Tenkil Süreci’nde yaşanan cadı avı hakkında broşürler dağıttı. Etkinlikler sosyal medyada da #FreePoliticalPrisonersInTurkey etiketi ile paylaşıldı.

16 METRELİK TIR

Advocates of Silenced Turkey, İnsan Hakları günü dolayısıyla Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek için 16 metre uzunluğunda bir tırı yaşanan mağduriyetleri anlatan görsellerle giydirmişti. Üzerinde, Erdoğan Türkiye’sinde 30 binden fazla kişinin siyasi tutuklu olduğuna, tutukluluk sürelerinin tek başına bir cezalandırma yöntemine dönüştüğüne ve dahası onlarca işkence vakası yaşandığına vurgu yapılan afişlerin bulunduğu tır, 6 Aralık’ta New York’tan yola çıkmıştı. Pittsburg’a ulaşan Özgürlük Tırı Chicago’ya doğru ilerliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı: “Siyasi... Sonraki Haber >>

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:29:28