Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı: “Siyasi tutukluları serbest bırakın!”

Advocates of Silenced Turkey ve FREEPOC girişimi, 17 ayrı noktada Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları protesto etti. İnsan hakları aktivistleri, New York’un ünlü Times Meydanı’na dev harflerle “Türkiye’deki siyasi tutukluları serbest bırakın” yazdı.





New York başta olmak uzere Chicago, Kansas City, Oklahoma, Tulsa, Atlanta, Boston ve Philadelphia’da anma programları gerçekleştirildi. Eylemler Amerika’yla da sınırlı kalmadı. Kanada’nın Ottawa ve Kitchener şehirlerinde de insan hakları aktivistleri yaşanan mağduriyetleri dünyaya duyurmak için bir araya geldi.













2 METRELİK DEV HARFLER

New York City’deki eylem Central Park’ta başladı. Burada okunan bildirinin ardından kalabalık, Times Meydanı’na doğru yürüdü. Türkiye Büyükelçiliği’nin önünden de geçerek meydana ulaşan protestocular her biri 2 metre boyundaki dev harflerle meydana “Siyasi tutukluları serbest bırakın” yazdı.





Dev yazı New York halkının ilgisini çekti. Hukuksuz yargılamalara dikkat çekebilmek için tutuklu kostümü giyen aktivistler, Tenkil Süreci’nde yaşanan cadı avı hakkında broşürler dağıttı. Etkinlikler sosyal medyada da #FreePoliticalPrisonersInTurkey etiketi ile paylaşıldı.





16 METRELİK TIR

Advocates of Silenced Turkey, İnsan Hakları günü dolayısıyla Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek için 16 metre uzunluğunda bir tırı yaşanan mağduriyetleri anlatan görsellerle giydirmişti. Üzerinde, Erdoğan Türkiye’sinde 30 binden fazla kişinin siyasi tutuklu olduğuna, tutukluluk sürelerinin tek başına bir cezalandırma yöntemine dönüştüğüne ve dahası onlarca işkence vakası yaşandığına vurgu yapılan afişlerin bulunduğu tır, 6 Aralık’ta New York’tan yola çıkmıştı. Pittsburg’a ulaşan Özgürlük Tırı Chicago’ya doğru ilerliyor.



