Samanyolu Haber /Gündem / Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumu çok kritik /10 Ağustos 2020 21:00

Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumu çok kritik

Adalet için Dayanışma Platformu, adil yargılanma talebi ile ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumuna dikkat çekerek, her iki avukatın kritik eşiği çoktan aştığını belirterek duyarlılık çağrısı yaptı.

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Adalet için Dayanışma Platformu adil yargılanma talebi ile ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumuna dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. “Adil yargılanmak hak, zorla müdahale cinayettir. Ebru ve Aytaç tahliye edilsin” pankartının açıldığı açıklamaya Barış Anneleri, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD), Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe örgütleri, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Halkın Hukuk Bürosu Avukatları ve çok sayıda kişi katıldı.

Platform adına açıklama yapan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İstanbul İl Başkanı Ezgi Bahçeci, Timtik ve Ünsal’ın adil yargılanma talebi ile başlattıkları ölüm orucunda kritik eşiği aştıklarını söyledi.

Avukatların adil yargılanma talebinin yerine getirilmesi gerekirken, her ikisinin de hastanede zorla müdahale tehdidi altında olduklarını ifade eden Bahçeci, “Hastanede oldukları süre boyunca ise refakatçi kabul edilmesinden hastane odasının koşullarına kadar her şey işkence yöntemi olarak uygulandı. Son 10 gündür Ebru’ya kupa bardak verilmedi ve karton bardak midesini bulandırdığı için sıcak sıvı tüketemiyor. Adalet için Dayanışma Platformu olarak tüm adalet arayışçılarını bu mücadeleye destek vermeye, Ebru ve Aytaç’ı yaşatmaya çağırıyoruz” dedi.

Ardından söz alan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut, adil yargılanma talebinin sadece iki avukat değil tüm Türkiye halklarının talebi olduğunu söyledi. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın serbest bırakılmak yerine ölüme terk edildiğini dile getiren Bulut, “Bizler Ebru ve Aytaç’ın yaşaması için daha çok mücadele edeceğiz. Adil yargılanma taleplerinin bir an önce karşılanması ve avukatların serbest bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açıklama son buldu.
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