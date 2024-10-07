Samanyolu Haber /Gündem / Timur Cihantimur hakkında flaş gelişme! Kaza sonrası ses kayıtları ortaya çıktı /07 Ekim 2024 22:55

Timur Cihantimur hakkında flaş gelişme! Kaza sonrası ses kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un, 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı. Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi aradığı "Çok kötü kaza yaptım. Adam ölüyor, hemen gel" dediği duyuldu.

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.



'HAYATIM BİTTİ'

Ses kayıtlarında Cihantimur’un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor.

Kayıtlarda öte yandan Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlunu olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı.
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