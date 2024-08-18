Timur Cihantimur’un tahliyesi için mahkemeye psikiyatri raporu sunuldu

Hakim Donald L. Cabell, Cihantimur’un Türkiye’ye iade davasının düşürülmesi talebini reddetmesinin ardından avukatlarının saldırıya uğradığı Newark’taki ceza yerleşkesinden başka bir yere nakli için yaptığı başvuruyu da reddetti.



Cihantimur’un avukatları mahkemeye sundukları 38 sayfalık son dilekçede, müvekkillerinin uğradığı saldırı sonrasında psikolojisinin bozulduğunu belirterek gizlilik kaydıyla, uzman doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu hakime sundu.



‘’Uğradığı saldırı sonrası psikolojisi bozuldu’’



Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından kaleme alınan, müvekkilleriyle ilgili psikiyatri raporunu, hakimden ivedilikle değerlendirmesini istedi.



Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin Newark’taki çocuk ve gençlerin tutulduğu ceza yerleşkesindeki fiziki saldırı sonrasında psikolojik olarak da rahatsızlandığını, sundukları son raporun ardından hakimin daha önce reddettiği kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma talebini ivedilikle yeniden değerlendirmesini talep etti.



‘’Psikiyatri raporunda kamuya açıklanmaması gereken gizli tıbbi bilgiler var’’



Avukatları mahkemeye sundukları dilekçede yer alan Cihantimur’un psikiyatri raporu için gizlilik kararı alınması gerektiğini belirterek ‘’Raporda kamuya açıklanmaması gereken gizli tıbbi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, raporun içeriği, Timur Cijantimur’un halen tutulduğu Newark’taki ceza tesisindeki güvenliğini de tehlikeye atma potansiyeline sahiptir’’ dedi.



Avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan psikiyatri raporu ve ayrıntıları dava dosyasında üzerleri kararttırılarak yer aldı.



Timur annesinin kararına uyup edip ABD’ye gelmiş(!)



Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin kaçma riski olmadığını, hakimin kefaletle şartlı tahliyesiyle ilgili ret kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek ‘’9 Temmuz 2024 tarihli ret kararı yeniden gözden geçirilmelidir. Ciddi bir kaçma riski olmayan Timur Cihantimur kefaletle serbest bırakılabilir. Müvekkilimiz, ne yargı yetkisinden ne de kazadan kaçmıştır. Türkiye'de kalmak yerine ABD’ye gelmeyi tercih etmiştir. Kaza sırasında on altı yaşındaydı ve annesinin ABD’deki yakınlarının yanına gitme kararına itaat etti. Ne kendine ait bağımsız maddi kaynakları var ne de seyahat belgesi. GPS ile izlenerek koşullu tahliye edilerek Massachusetts'te yaşayan teyzesinin gözetimine verilmesi halinde nasıl kaçabilir. Toplum için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ve savcılıkta bunun aksini hiçbir zaman iddia etmemiştir. Tahliye kararının şartlar değiştiği için yeniden değerlendirilmesi gerekir’’ ifadesi kullanıldı.