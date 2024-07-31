Samanyolu Haber /Gündem / Timur Cihantimur'un avukatlarından flaş iddia: İade edilemez! /31 Temmuz 2024 16:20

Timur Cihantimur'un avukatlarından flaş iddia: İade edilemez!

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD’de yakalanarak tutuklanan Timur Cihantimur'un ABD'deki avukatları Türkiye ile imzalanan iade anlaşmasının müvekkillerini bağlamadığını iddia etti.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğluyla yurtdışına kaçan ve 14 Haziran Cuma günü ABD’de yakalanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluğu devam ediyor.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Savcılık, Eylem Tok'un iadesi için bir karar taslağı sundu ve hakimin onayını bekliyor. Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin şartlı tahliye edilerek serbest bırakılması için çalışıyor.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Avukatlar Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, mahkemeye sundukları dilekçede, Türkiye'nin iade talebinin iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması kapsamında olmadığını öne sürdü.

Cihantimur'un henüz hakkında Türkiye'de iddianame hazırlanmadığı, sadece arandığını ve bu nedenle iade talebinin geçersiz olduğunu savundular.

Avukatların savunması şöyle:

“Anlaşma, devam etmekte olan bir soruşturmayla ilgili olarak aranan kişilerden daha ziyade suçlanan kişilerin iadesini öngörmektedir. Daha önce görülen iade davalarında sanığın iadesi için, talep eden tarafın başka bir ülkedeki devam eden cezai suçlamaları kanıtlaması gerektirdiği yönünde karar alınmıştır. Türkiye, Cihantimur aleyhine bir iddianame hazırlamamış veya resmi bir suçlama yayımlamamıştır. Sadece taksirle öldürme ve yaralama suçundan yargılanmak üzere arandığı ifade edilmiştir.”

Ayrıca, Türkiye’nin iade talebinde Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğunun belirtilmediğine ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna vurgu yapıldı. Avukatlar, Cihantimur'un yaklaşık iki aydır tutuklu olduğunu ve Türkiye'nin iade talebinin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Avukatlar şunları söyledi:

“Cihantimur, yaklaşık iki aydır hapsedilmiştir. Anlaşmanın 4. maddesine göre taraflardan hiçbiri, kendi vatandaşlarını iade etmekle yükümlü değildir. Türk avukatının değerlendirmelerine göre, roller tersine dönse ABD, Türkiye vatandaşı bir gencin iadesini isteseydi, Türkiye kendi vatandaşının ABD'ye iadesine izin vermeyecekti. Bu nedenle Türkiye’nin iade talebi reddedilmeli ve Cihantimur serbest bırakılmalı”
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